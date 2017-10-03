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Фото: покинувшая Россию Свиридова ужаснула своим видом

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Алена Свиридова | ФОТО: Scanpix

Певица Алена Свиридова уехала в Турцию, где не была уже девять лет. Артистка показала фанатам свою новую фотографию, однако те сочли, что артистка явно перестаралась с загаром.

Недавно популярная исполнительница Алена Свиридова отправилась в Турцию, где в Бодруме приняла участие в фестивале "Бархатный шансон". Однако артистка нашла время не только выступить на сцене, но и прогуляться по городу, посетить местные магазины. Из путешествия Свиридова сделала несколько фотографий, которые опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Так, певица выложила кадр, на котором запечатлена в длинном желтом платье, открывающем спину. Наряд выгодно подчеркнул загар Алены. Правда, не все поклонники оценили шоколадную кожу артистки. Нашлись те, кто пришел в ужас от увиденного, пишет Дни.ру.

Отметим, что Алена Свиридова может похвастаться завидной фигурой, а ведь в середине августа она отметила юбилей. Артистке исполнилось 55 лет. По этому поводу певица высказалась так: "Ладно, несите пенсию. Я готова:) Только подождите, пока проплыву пару километров".

Говорят, Свиридова держит себя в форме не только по собственному желанию, но и из-за молодого возлюбленного. Гражданский супруг популярной исполнительницы, Давид Варданян, младше своей возлюбленной на 14 лет. Пара находится в отношениях более пяти лет и, по признанию певицы, ее вовсе не заботит разница в возрасте.

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