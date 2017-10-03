Татьяна Арнтгольц осталась одна

Артистка рассказала о личной жизни, признавшись, что сейчас она одна.

Татьяна Арнтгольц считает, что достаточно уделяет внимания своей дочери Марии, однако, как и всякая работающая мать, уверена, что могла бы еще больше времени проводить с наследницей. Однако Татьяне приходится работать, впрочем актриса считает, что тем самым она развивает в дочери самостоятельность, передают Dni.

Недавно Марии исполнилось восемь лет, девочка побывала в конном лагере и полюбила лошадей. "Сейчас подыскиваем соответствующую школу. Несмотря на то, что сама боюсь этих животных, Маше не препятствую. Нравится – пусть пробует", – рассказала актриса.

В 2013 году Арнтгольц рассталась с отцом своей дочери, актером Иваном Жидковым. Однако экс-супруги сумели сохранить человеческие отношения. По словам Татьяны, это их общая заслуга. "Прежде всего думали о ребенке, а не о себе. Поэтому нам не стоило особых усилий расстаться мирно. Мы с Иваном поддерживаем хорошие отношения, созваниваемся почти каждый день. Маша часто видится с папой. Они вместе ходят в кино", – цитирует Татьяну Арнтгольц Starhit.