С ума сойти! Диана Шурыгина показала свадебное платье

Кадры, которые были сделаны в свадебном салоне, появились на YouTube. Шурыгина примерила несколько нарядов.

Выбирать платье Диане помогала ее мать. Похоже, что на это ушло довольно много времени: под конец у девушки стали сдавать нервы, передают Dni.

Невеста остановилась на классическом варианте – белом подвенечном платье в пол. Судя по всему, этот вариант устроил и Диану, и ее мать: в новом для себя образе девушка выглядела просто роскошно.

Фото/ Кадры NTV

Мать посоветовала Диане пойти на свадьбу в туфлях на высоких каблуках, но у невесты было свое мнение на этот счет. "Я сама решу! Все!" – отрезала девушка. Какую в итоге обувь выбрала невеста, остается загадкой.

Напомним, перед свадьбой Шурыгина решила устроить девичник. На вечеринке девушка по-настоящему ушла в отрыв: она много пила и начала целоваться с подругой. Невеста даже позволяла бармену смешивать у себя во рту коктейли.

Фото / Кадры NTV

О Шурыгиной заговорили после того, как она стала главной героиней передачи "Пусть говорят". Девушка рассказала, что во время вечеринки ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Преступник был осужден, но своей вины не признает. Кроме того, у насильника появилась своя группа поддержки: некоторые склонны считать, что Диана оболгала знакомого ради славы.