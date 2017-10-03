Бедолага! Джонни Депп распродает имущество из-за долгов

Тяга Деппа к роскоши и экстравагантности, а также разорительный развод с бывшей женой Эмбер Херд, затем долгая судебная тяжба с бывшими менеджерами - всё это в итоге не самым лучшим образом сказалось на финансовом положении актёра. С молотка сначала пошла шикарная яхта, затем роскошный пентхаус в Лос-Анджелесе. Джонни Деппу даже пришлось расстаться с ранчо в штате Кентукки, откуда он родом. Вот только потенциальные покупатели не слишком-то горят желанием это имущество покупать, хотя цена неуклонно снижается, пишут Argumentiru.com.

Ранчо, на огромной территории которого уместились и дом площадью 6 000 квадратных футов, гараж на четыре машины, бассейн, а также дом для гостей, Депп выставил на продажу ещё зимой. Тогда он запросил 3,4 миллиона долларов. Весной он был вынужден снизить цену до 2,9 миллиона, но и тут покупателей не нашлось. Последний аукцион состоялся в минувшую пятницу. И наивысшей ставкой оказались 1,4 миллиона. Как пишет People, представитель Деппа отказался продавать ранчо за такую "позорную" сумму.