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Житель США снял на видео огромный НЛО, зависший в небе (ВИДЕО)

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ФОТО: Скриншот видео Youtube

Житель Соединённых Штатов Америки снял на свою видеокамеру зависший в небе объект огромных размеров, который был чётко виден на фоне облаков. Видеозапись была затем опубликована в интернете.

Объект оказался настолько большим, что в объектив камеры попала только его часть. Заметно, что объект темнее неба и имеет чёткие очертания. На фоне облаков хорошо видно его край. Охотники на пришельцев немедленно объявили, что американец снял на видео космический корабль инопланетян, пишут Argumentiru.com.

Однако скептики заметили, что речь, скорее всего, идёт о тени от высокого облака или же об оптической иллюзии, вызванной преломлением света.

Когда именно был замечен объект - неизвестно. Автор видео не указал, ни времени, ни даты съёмки. Однако не так давно уфологи заявили, что им удалось найти тайную базу пришельцев, которая находится Хьюстоне. Они сделали такой вывод после того, как обратили внимание, что в окрестностях города очень часто видят неопознанные летающие объекты.

А вы верите?

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