ДуровВернись: Сеть в ярости от платной музыки «ВКонтакте»

После такого «предательства» блогеры принялись ругать соцсети на чем свет стоит. «„ВКонтакте“ совсем испоганили», — констатируют в интернете.

Другие пригрозили уйти в другие соцсети, не обещая вернуться. Кое-кто с грустью констатирует, что эра «ВК» закончилась.

Самые смелые попытались решить проблему радикально, запустив хештег #ДуровВернись.

«Социальная сеть Вконтакте слишком часто нас „радует“ в последнее время. С обновлениями я смирилась и даже с тем, что они превращают данную соцсеть во второй Инстаграм. Но платная музыка и ограничение прослушивание стала последней каплей моего терпения. Огромное спасибо, новые управляющие вк, вы отвратительны и меркантильны», — возмущается Софья Гореликова (орфография и пунктуация автора сохранены).