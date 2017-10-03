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#ДуровВернись: Сеть в ярости от платной музыки «ВКонтакте»

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ФОТО: соцсети

Новость о том, что «ВКонтакте» и «Одноклассники» урезали время бесплатного прослушивания музыки в фоновом режиме, расстроила пользователей соцсетей. Сейчас наслаждаться любимыми песнями при заблокированном экране смартфона можно лишь час в день, позже сервисы установят лимит в 30 минут.

После такого «предательства» блогеры принялись ругать соцсети на чем свет стоит. «„ВКонтакте“ совсем испоганили», — констатируют в интернете.

Другие пригрозили уйти в другие соцсети, не обещая вернуться. Кое-кто с грустью констатирует, что эра «ВК» закончилась.

Самые смелые попытались решить проблему радикально, запустив хештег #ДуровВернись.

«Социальная сеть Вконтакте слишком часто нас „радует“ в последнее время. С обновлениями я смирилась и даже с тем, что они превращают данную соцсеть во второй Инстаграм. Но платная музыка и ограничение прослушивание стала последней каплей моего терпения. Огромное спасибо, новые управляющие вк, вы отвратительны и меркантильны», — возмущается Софья Гореликова (орфография и пунктуация автора сохранены).

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