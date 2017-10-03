В США умер солист группы Heartbreakers Том Петти

Как сообщает CBS News, 66-летний Петти скончался в своем доме в Малибу от инфаркта. Его обнаружили без сознания и отвезли в госпиталь университета Лос-Анджелеса в Санта-Монике. Утверждается, что когда его нашли дома, врачи нащупали у него пульс. Однако уже в больнице пришли к выводу, что мозг певца умер и поддерживать его жизнедеятельность не имеет смысла.

Том Петти, которого в молодости сравнивали с Бобом Диланом и Нилом Янгом, прославился в 1970-е годы с группой Heartbreakers. Он выпустил несколько ставших всемирно известными хитов, в том числе «Free Fallin’», «Listen to Her Heart».

В 2002 году группа Петти вошла во всемирный зал славы рок-н-ролла.