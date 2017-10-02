Любовница Дмитрия Тарасова на девятом месяце

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Костенко опубликовала фотографию, на которой запечатлена улыбающейся на фоне двух громадных букетов роз. "9 months full of Love ❤️ # #" – коротко подписала снимок счастливая Костенко. В переводе с английского это значит: "Девять месяцев, наполненных любовью", пишут Dni.ru.

Таким образом, Анастасия дала понять подписчикам, что у них с возлюбленным, футболистом Дмитрием Тарасовым важная дата – влюбленные уже более полугода вместе и абсолютно счастливы. Отметим, что Анастасия предпочитает публично не рассказывать о своей частной жизни, поэтому признание о том, что она уже на девятом месяце счастливых отношений с Тарасовым для поклонников пары прозвучало откровением.

9 months full of Love ❤️ # # Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Окт 1 2017 в 6:02 PDT

Впрочем, нашлись и те, кто выступил с критикой в адрес Анастасии и Дмитрия. Как правило, этими людьми являются преданные поклонники бывшей супруги футболиста, ведущей скандально известного телепроекта "Дом-2", певицы Ольги Бузовой.

"10,5 млн людей будут счастливы, когда он и от тебя укатит, наставив рога. Так что держи его или держись за него)))" (видимо, под количеством человек понимается число подписчиков аккаунта Ольги Бузовой в Instagram. – Прим.ред.), "Кто это? Она продает цветы? Или это напрокат для фотки?", "А вы прямо в день развода познакомились?)) и с этого дня начали отношения?)) если уже косить под порядочную, так пишите хоть 7 месяцев)) смешно конечно, что все, кто вас видел вместе намного раньше развода, да и остальные в принципе, знают, что отмечаете вы год, если не больше)) какие там 9 месяцев?))" – прокомментировали фото пользователи Сети.