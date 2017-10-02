Вечер скорби: знаменитости плачут по погибшим в массовом расстреле в Лас-Вегасе

Известно, что преступник стрелял с 32-го этажа отеля. В результате погибли не менее 50 человек, порядка 200 получили ранения. Мировые знаменитости выражают соболезнования семьям погибших. В их сообщениях, опубликованных в соцсетях, чувствуются слезы и боль, пишут Dni.ru.

"Я не могу поверить в то, что произошло в Лас-Вегасе. Мои молитвы с семьями жертв", – написала актриса Пэрис Хилтон.

К соболезнованиям присоединилась модель Руби Роуз: "Мне очень горестно из-за того, что происходит сейчас. Это ужасно... Я не могу представить, что вы чувствуете".

"Молитесь за всех невинных жертв и их семьи в Лас-Вегасе", – отреагировала на трагедию певица Селин Дион.

Ее коллега Мэрайя Кэри тоже в шоке от произошедшего: "С ужасом услышала о стрельбе в #LasVegas. Мои мысли с жертвами и их семьями".

"Сегодняшний вечер был ужасен. Я все еще не знаю, что сказать, но хотел, чтобы все знали, что я и моя команда в безопасности. Мои мысли и молитвы – со всеми, кто оказался на этом месте сегодня вечером. Мне больно, что это случилось с теми, кто вышел, чтобы повеселиться этой ночью", – написал кантри-певец Джейсон Олдин.

"Молитвы за всех, кто в Лас-Вегасе. Мы – нормально, буквально только что покинул аэропорт. Что не так с этим миром!" – цитирует музыканта Дилана Скотта Life.Ru.

Напомним, 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по людям из отеля-казино Mandalay Bay. Позже злоумышленник был ликвидирован. Полиция Лас-Вегаса сообщила, что найдена знакомая открывшего огонь мужчины. Мэрилу Дэнли разыскивается для допроса в рамках расследования трагедии.