Эстонская ведьма Мэрилин Керро рассказала, что ждет Эдгара Сависаара на грядущих выборах (ВИДЕО)

По словам Мэрилин Керро, Сависаар – восставший из пепла феникс и на выборах его ждет успех.

«Я его полностью поддерживаю. Он много взял, но много и отдал. Картошку, дрова… Он был очень молодым, когда начал делать для Эстонии. Будем честными, все они берут, но он хотя бы столько же отдает. Берет и отдает. Я бы его вообще не винила. То, что ему ампутировали ногу – это лишь жизненный урок. Я ничего не пропагандирую, но у меня ничего нет против него», - сказала Керро.