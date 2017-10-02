Такси-такси, вези-вези! По Таллинну колесит такси Mercedes E-класса 2017 года. Как так?

В один из дней к нашей редакции в самом центре Таллинна подъехал новенький Mercedes E-класса, чуть не задели фонарный столб дверью, когда садились, водитель немного испугался, но тут же его утешили: ничего не задели! Внутри: салон кожа-дерево, коврики идеально чистые, салон чистый, за рулем водитель в пиджаке и с галстуком, с русским именем, из приемника раздается звучание знакомой нам радиоволны – DFM. Вообще приятно. Поскольку этот автомобиль далек от базовой комплектации, то стоит предположить, что автомобиль стоит явно гораздо больше 44 тысяч евро. По данным сайта Mercedes в Эстонии, начальная стоимость такого автомобиля – 44 196 евро. Этот, зуб даем, стоит гораздо дороже.

В голове прокручиваешь сразу же все возможные варианты: «Если этот мужчина так богат, что может сразу за деньги купить такой дорогой автомобиль, то зачем ему подрабатывать в такси? На лизинговом автомобиле, как правило, без письменного разрешения банка нельзя работать в такси. Да и зачем на автомобиле такого класса и года работать в Taxify?»

Мы решили долго не ломать голову, и обратились непосредственно в эстонский офис Taxify. Мы не называли имя водителя, и уж тем более не говорили о том, что были несказанно рады услышать самую лучшую танцевальную радиостанцию в Эстонии – DFM – во время комфортной езды. Мы задали общий вопрос относительно того, как такая машина может колесить по городу в качестве такси. Есть несколько вариантов.

Отвечает исполнительный директор Taxify в Эстонии Яанус Трейльманн:

«Машины в нашей платформе делятся на три категории:

такси;

частные транспортные средства;

арендованные автомобили.

В этих группах возможны различные варианты, ведь транспортное средство может быть финансировано и принадлежать владельцу. Кто владелец - мы не знаем. Мы предполагаем, что у водителя есть соответствующий договор на право пользования транспортным средством».

Вот такие дела. А вы на каких такси ездили? Напишите в комментариях.