Загадка вечера: а вам удастся узнать это место, где в Таллинне гуляла Полина Гагарина?

2 октября 2017 г., 19:10
30 сентября с ярким концертом при аншлаге в эстонской столице далеко не в первый раз выступила Полина Гагарина. Артистка успела погулять по прохладному городу в рубашке сына. Об этом она честно написала на своей странице в Instagram.
«То чувство, когда твой сын уже такой большой, что ты берешь погонять его рубашку для лука», - написала Гагарина. По мнению редакции портала Limon.ee, это фото было сделано где-то в Рокка-аль-Маре? А вы с нами согласны? Напишите в комментариях!
Кроме этого, Полина поклонников не забыла, и поделились видео с концерта в Таллинне. «Таллинн. Любовь навсегда», - подписала видео певица.