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Загадка вечера: а вам удастся узнать это место, где в Таллинне гуляла Полина Гагарина?

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Полина Гагарина | ФОТО: Nina Zotina/Sputnik/Scanpix

30 сентября с ярким концертом при аншлаге в эстонской столице далеко не в первый раз выступила Полина Гагарина. Артистка успела погулять по прохладному городу в рубашке сына. Об этом она честно написала на своей странице в Instagram.

«То чувство, когда твой сын уже такой большой, что ты берешь погонять его рубашку для лука», - написала Гагарина. По мнению редакции портала Limon.ee, это фото было сделано где-то в Рокка-аль-Маре? А вы с нами согласны? Напишите в комментариях!

Кроме этого, Полина поклонников не забыла, и поделились видео с концерта в Таллинне. «Таллинн. Любовь навсегда», - подписала видео певица.

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