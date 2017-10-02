Загадка вечера: а вам удастся узнать это место, где в Таллинне гуляла Полина Гагарина?

«То чувство, когда твой сын уже такой большой, что ты берешь погонять его рубашку для лука», - написала Гагарина. По мнению редакции портала Limon.ee, это фото было сделано где-то в Рокка-аль-Маре? А вы с нами согласны? Напишите в комментариях!

Кроме этого, Полина поклонников не забыла, и поделились видео с концерта в Таллинне. «Таллинн. Любовь навсегда», - подписала видео певица.

Таллин, любовь❤! Любовь навсегда!! Спасибо вам! #таллин #туритура #Полинагагарина #гагаринапоехали Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Сен 30 2017 в 1:40 PDT