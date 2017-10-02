Отчим девушки отказался платить за свадьбу, когда узнал, что его имени нет в приглашении

К сожалению, порой страх одиночества сильнее стремления к счастью, и мы ещё долго остаёмся в таких отношениях. Даже если нам при этом плохо, пишет Pure-t.ru.

Не всегда легко найти в себе мужество и выйти из деструктивных отношений, но человек из рассказа ниже был доведен до такой степени отчаяния, что в конечном итоге сдался.

Он описал свою историю на форуме «Reddit» и вскоре получил поддержку тысячи незнакомых людей, прочитавших её.

Вот что написал этот мужчина:

«Свадьба моей падчерицы должна была состояться 3 ноября. Последние полгода она и её мать были полностью поглощены подготовкой к торжеству (я говорю «её мать», потому что мы не были женаты, хотя прожили вместе несколько лет).

В декабре прошлого года моя падчерица окончила университет. Я заплатил за её учёбу 40 тысяч долларов, несмотря на то, что вуз был государственный. На протяжении всей учёбы и после её окончания она жила с нами. Когда она окончила среднюю школу, я купил ей машину, чтобы она могла сама ездить на занятия.

Иногда её отец-бездельник вспоминал о существовании дочери, а она заискивала перед ним. Он не вложил ни копейки ни в её образование, ни в её воспитание, хотя это вина её матери, которая до сих пор любит этого человека и хочет, чтобы он присутствовал в её жизни. Через какое-то время он исчезал из города и их жизни, разбивая сердце и нарушая данные обещания.

На свадьбе должно было быть более 200 гостей. Я приготовил свой список из 20 человек, которых хотел пригласить, так как взял на себя все расходы на проведение торжества. Они приняли мой список и пообещали включить людей в общий перечень приглашённых. Поэтому я предупредил этих людей, что они получат приглашение и не должны ничего планировать на эту дату.

В субботу на поле для гольфа я встретил своего друга, который был в том списке и спросил, идет ли он. Он сказал мне, что он не приглашен: он получил уведомление, но не приглашение. Оно лежало в его машине и он показал мне его. На самом деле, это было всего лишь уведомление и моё имя нигде не значилось. Зато было указано имя отца и матери невесты.

Это привело к довольно серьезному конфликту с моей девушкой, поскольку позднее я узнал, что НИКТО из моего списка не был включён в окончательный список гостей, потому что «250 человек это очень много». Я был зол, но ничего не мог поделать, потому что важные для меня люди уже были оскорблены. Она сказала: «Если кто-нибудь отклонит приглашение, ты можешь пригласить несколько человек». По-моему, эта моральная пощечина является высшей степенью несправедливости. Так субботний день и настроение были испорчены.