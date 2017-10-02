Отчим девушки отказался платить за свадьбу, когда узнал, что его имени нет в приглашении

Если, живя с партнером, вы не чувствуете себя счастливым — это не ваш человек.
К сожалению, порой страх одиночества сильнее стремления к счастью, и мы ещё долго остаёмся в таких отношениях. Даже если нам при этом плохо, пишет Pure-t.ru.
Не всегда легко найти в себе мужество и выйти из деструктивных отношений, но человек из рассказа ниже был доведен до такой степени отчаяния, что в конечном итоге сдался.
Он описал свою историю на форуме «Reddit» и вскоре получил поддержку тысячи незнакомых людей, прочитавших её.
Вот что написал этот мужчина:
«Свадьба моей падчерицы должна была состояться 3 ноября. Последние полгода она и её мать были полностью поглощены подготовкой к торжеству (я говорю «её мать», потому что мы не были женаты, хотя прожили вместе несколько лет).
В декабре прошлого года моя падчерица окончила университет. Я заплатил за её учёбу 40 тысяч долларов, несмотря на то, что вуз был государственный. На протяжении всей учёбы и после её окончания она жила с нами. Когда она окончила среднюю школу, я купил ей машину, чтобы она могла сама ездить на занятия.
Иногда её отец-бездельник вспоминал о существовании дочери, а она заискивала перед ним. Он не вложил ни копейки ни в её образование, ни в её воспитание, хотя это вина её матери, которая до сих пор любит этого человека и хочет, чтобы он присутствовал в её жизни. Через какое-то время он исчезал из города и их жизни, разбивая сердце и нарушая данные обещания.
На свадьбе должно было быть более 200 гостей. Я приготовил свой список из 20 человек, которых хотел пригласить, так как взял на себя все расходы на проведение торжества. Они приняли мой список и пообещали включить людей в общий перечень приглашённых. Поэтому я предупредил этих людей, что они получат приглашение и не должны ничего планировать на эту дату.
В субботу на поле для гольфа я встретил своего друга, который был в том списке и спросил, идет ли он. Он сказал мне, что он не приглашен: он получил уведомление, но не приглашение. Оно лежало в его машине и он показал мне его. На самом деле, это было всего лишь уведомление и моё имя нигде не значилось. Зато было указано имя отца и матери невесты.
Это привело к довольно серьезному конфликту с моей девушкой, поскольку позднее я узнал, что НИКТО из моего списка не был включён в окончательный список гостей, потому что «250 человек это очень много». Я был зол, но ничего не мог поделать, потому что важные для меня люди уже были оскорблены. Она сказала: «Если кто-нибудь отклонит приглашение, ты можешь пригласить несколько человек». По-моему, эта моральная пощечина является высшей степенью несправедливости. Так субботний день и настроение были испорчены.
Вчера мы провели воскресный обед с семьей будущего зятя, на который пришёл нежданный гость — «настоящий папа». За столом моя падчерица объявила, что ее «настоящий папа» сможет прийти на свадьбу и отвести к алтарю. Это заявление было встречено хором возгласов «Как здорово!», «Это замечательно!».
Думаю, что ещё никогда в своей жизни я не был так зол и унижен. Меня трясло. Понадобилось какое-то время, прежде чем ко мне вернулось самообладание. Если честно, до этого я был готов или разрыдаться или наброситься на него с кулаками, или и то и другое сразу.
Как только я собрался с духом и смог говорить, я встал со стула и сказал, что хочу произнести тост. Я не помню точно, что я сказал, но суть в следующем:
«Я хочу сказать тост». В моих ушах стоял звон ложки о бокал.
«Мне было очень приятно быть частью этой семьи в течение последних десяти лет». Ах, как мило.
«В этот момент своей жизни я испытываю огромную благодарность к жениху и невесте за то, что они открыли мне глаза на кое-что очень важное». Присутствующие обменялись улыбками.
«Они показали мне, что для этой семьи я значу вовсе не то, что думал». Теперь на лицах в комнате появилось недоумение.
«Хотя, я когда-то считал себя главой семьи или крестным отцом, которого уважают и просят о помощи в случае необходимости. Теперь мне кажется, что я занимаю позицию банкомата, без конца выдающего наличные и не более того. Поскольку меня не сочли сделать хозяином, принимающим гостей как в приглашениях, так и на церемонии, я передаю свои финансовые обязательства моему преемнику, настоящему отцу. Так что давайте поприветствуем молодую пару и пожелаем им счастливой семейной жизни». Я выпил свой напиток.
«Теперь вы все можете расходиться».
Это эгоистично? Я должен выложить 40-50 тысяч на свадьбу, на которую никого не могу пригласить? К которой я не имею отношения? Так я закончил весь этот бред. Я закончил отношения со своей девушкой и ее дочкой. Вчера я перевел деньги с нашего общего счета (у нее не было работы, с тех пор как она переехала ко мне). Сегодня утром я обзвонил всех поставщиков свадебных услуг, которым я внес аванс для того, чтобы вернуть свои деньги. В итоге, я потерял около $1500 за аренду места проведения банкета, но другие организации без проблем сделали возврат.
Падчерице: «Ты хотела, чтобы твой «настоящий папа» был указан на приглашении, чтобы отвёл тебя к алтарю и сел во главе стола? Отлично, твой «настоящий папа» также может и заплатить за все».
P.S. 9 июня 1:15 ночи. Моя девушка и её дочь-невеста теперь не живут у меня. Они переехали к жениху. Я старался не быть мелочным, когда они забирали некоторые «свои вещи». На этом всё закончилось. Я поменял замки и теперь пришло время все это отметить. Я не могу поверить в то, что моя история привлекла столько внимания, и мне очень приятно было получить поддержку от огромного количества незнакомых людей. Если я узнаю подробности свадьбы, я дам вам знать. Однако, не могу гарантировать, что буду стараться разузнать что-то. По слухам, они пытаются сократить расходы и хотят, чтобы родители жениха помогли им финансово. Моя бывшая девушка сожгла последний мост, когда я узнал, что она попыталась выписать себе чек с нашего совместного счета на следующий день после званого ужина с родственниками жениха. К тому времени я уже перевел деньги, поэтому думаю, я больший негодяй, чем она, но почему-то я знал, что она попробует это сделать. Все. Спасибо.»
Если вы чувствуете, что ваш партнёр не ценит вас, скорее всего он уже никогда не будет этого делать.
Человек не может измениться за одну ночь, поэтому я думаю, что этот мужчина поступил правильно!