Больше не «Голубая луна»? Борис Моисеев выздоровел, заметно помолодел, полностью сменил имидж и поразил всех окружающих!

Он сказал гримерам полностью покрыть себя золотой краской, чем вызвал бурю эмоций от поклонников и интерес СМИ, пишет Makataka.ru.

Но на этом наш артист не остановился, говорят, что Борис придумал себе новый образ, в каком еще его никто не видел. Свой новый стиль певец назвал “брутальный гангстер-мачо”. Этот образ повлиял не только на внешность артиста, но и на его характер. Теперь у него вызывающий взгляд и вульгарное поведение, полное пафосных жестов и мимики. У Бориса теперь модная бородка и уложенные гелем стильные усы.

Многие отметили, что брутальный стиль певца теперь очень молодит.

Не известно как долго продержится у него этот образ, но поклонники могут смело надеяться, что в течении этого года они увидят свою звезду именно такой.

Также недавно Борис удивил публику тем, что хочет покончить со своим многолетнем стажем курения раз и навсегда. Он вызвался стать участником Всемирного спортивного движения, а для этого ему необходимо избавиться от всех вредных привычек.

«Я отказываюсь от курения! Во время 24 часового перелета в Мексику я находился без сигарет. Ничего страшного. Справился. Буду закреплять успешный опыт. Подняли шумиху! Хорошо! Принял во внимание!» – заявил Борис Моисеев, пишет Foxy-fit.

То что артист решил поменять свой образ жизни, подтвердил весь его коллектив, который уже много лет работает с Борисом. Они рассказали, что недавно на одном из собраний артист запретил курение во время всех его репетиций и шоу.

А как вам преображение Бориса Моисеева? Галерею смотрите ЗДЕСЬ!