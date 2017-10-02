Самый брутальный и спортивный парень Нарвы устроил стриптиз на «Доме-2» (ФОТО)

30 сентября в эфире «Дома-2» и своем приветственном ролике Игорь рассказал зрителям о себе: «Всем привет! Зовут меня Игорь Баранов, приехал я из Эстонии, города Нарвы. Приехал к Анастасии Датюковой. Довольно симпатичная девушка с интересной внешностью. Строптивая... Занимаюсь единоборствами, есть опыт в тренерской деятельности, также выступления на профессиональном ринге. Также являюсь инженером на электростанции. В душе я романтик и оторва. Люблю красивые закаты и рассветы, а также люблю красивые поступки...»

На «Доме-2» все посмеялись над тем, что участник из Эстонии картавит. Но, по словам ведущего телепроекта Андрея Черкасова, картавые качки сейчас в моде.

Теперь Игорь делится на страницах в своих соцсетях снимками и историями о телепроекте «Дом-2». Он рассказывает об участниках, которые ему особенно полюбились. Один кадр Игорь подписал так: «Стриптиз Н-надо?»

Сейчас в списке участников скандального реалити-шоу Иван не числится, поэтому о его судьбе на проекте нам пока что ничего неизвестно. Смотрите ТНТ, сами всё узнаете!

Видео с участием Игоря Баранова можно посмотреть ЗДЕСЬ И ЗДЕСЬ!