Самый брутальный и спортивный парень Нарвы устроил стриптиз на «Доме-2» (ФОТО)

Игорь Баранов из Нарвы отправился покорять Москву, а точнее, Подмосковье и телепроект «Дом-2», где одинокие сердца уже как ...дцать лет ищут друг друга.
30 сентября в эфире «Дома-2» и своем приветственном ролике Игорь рассказал зрителям о себе: «Всем привет! Зовут меня Игорь Баранов, приехал я из Эстонии, города Нарвы. Приехал к Анастасии Датюковой. Довольно симпатичная девушка с интересной внешностью. Строптивая... Занимаюсь единоборствами, есть опыт в тренерской деятельности, также выступления на профессиональном ринге. Также являюсь инженером на электростанции. В душе я романтик и оторва. Люблю красивые закаты и рассветы, а также люблю красивые поступки...»
На «Доме-2» все посмеялись над тем, что участник из Эстонии картавит. Но, по словам ведущего телепроекта Андрея Черкасова, картавые качки сейчас в моде.
Теперь Игорь делится на страницах в своих соцсетях снимками и историями о телепроекте «Дом-2». Он рассказывает об участниках, которые ему особенно полюбились. Один кадр Игорь подписал так: «Стриптиз Н-надо?»
Сейчас в списке участников скандального реалити-шоу Иван не числится, поэтому о его судьбе на проекте нам пока что ничего неизвестно. Смотрите ТНТ, сами всё узнаете!
Видео с участием Игоря Баранова можно посмотреть ЗДЕСЬ И ЗДЕСЬ!
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Доброго всем дня Снова с вами Игорь✌️ и интересная личность по имени Ярослав @yaroslav_li Ярик очень крутой мужик, к своим 29 годам прошёл через такое в жизни врагу не пожелаешь. Но наверное, такие переломные моменты, сделали его тем, кем он является. Ярик развит во многих аспектах: психология, танцы, военное мастерство, знания по спорту и является очень опасным бойцом именно по этому у него приставка Ли. Ярик создал свой стиль боевого искусства, думаю когда времени станет больше, выпустит свою книгу. Вообщем, многосторонне развит Ярик, не смотря на то, что буквально недавно ездил на инвалидной коляске. Дичайший респект Ярику Таких как он - не сломать, Именно такие люди способны изменить ход дел. Красавчег и просто классный мужик, рад нашему знакомству и доверительному отношению, думаю ещё не раз судьба сведет нас Вчера Ярослав выступал на соревнованиях и вошёл в топ 5 в категории Мускуляр, однако готовился на мэнс физик, а если честно то с нашим ритмом жизни на проекте подготовка становится очень слабой, но Ярику всё не по чём, с дебютом тебя братан в этой категории и считаю войти в топ5 на Москве это довольно значимо, с учётом того что тебя засудили, и ты не кому голову не открутил вообщем Супер, Наши поздравления Ярику @yaroslav_li
Доброе время суток друзья На проекте познакомился с очень интересными личностями, один из них Алексей Чайчиц @chaichyts Дикий респект Лехе Парень в 19 лет рванул в одиночку в Китай, преодолел все трудности, без друзей - знакомых работал там 3-4 года, далее ему уже было пофиг куда ехать после такого треша в жизни, и в 22+ лет он поехал в Америку...так же без связей, один в чужой стране. Красавчег и очень интересная личность. Каждый день буду выкладывать пост о тех людях, которые меня зацепили на проекте, о тех, кто ментально, психологически мне близок... На проекте очень много адекватных ребят , возможно кто-то просто уже устал от проекта, а кого-то специально показывают не в лучшем свете.☺️