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Смотрите, как неожиданно житель Прибалтики поздравил жену с днем рождения (ФОТО)

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ФОТО: Scanpix

Один из очевидцев нег смог пройти мимо такого впечатляющего и неординарного поздравления, сфотографировал увиденное и выложил снимок в Facebook.

Вчера, 1 октября, в центре Риги на стене одного из зданий был замечен огромный плакат с фотографией миловидной женщины и поздравлением с днем рождения на русском и латышском языках, передает TVNet.

«Утро 1.10.2017. Калькю. Ну, что тут скажешь?!! - Класс!!!» - подписал фото пользователь Сети.

Трогательная надпись на плакате с изображением виновницы торжества (на двух языках) гласит: «Лиза, с Днем рождения! Я тебя люблю! Твой муж!». Стоит отметить, что мэр Риги Нил Ушаков сделал перепост этой фотографии на своей страничке в Facebook. «Рижская романтика», - написал градоначальник.

А нам лишь остается учиться романтике у своих латвийских соседей!

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