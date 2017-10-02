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Рэпер Тимати уходит со сцены, чтобы не пропустить детство дочки

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Тимати | ФОТО: Grigoriy Sisoev/Sputnik/Scanpix

По словам рэпера, работа отбирает у него время, которое он мог бы потратить на семью.

Российский рэпер Тимати заявил, что временно уходит со сцены, чтобы не пропустить детство своей дочки Алисы. Об этом сообщает Life.

Так, в преддверии своего сольного концерта в СК "Олимпийский", который состоится 4 ноября, артист написал большой пост в Instagram, в котором заявил, что это выступление станет его последним сольным концертом на ближайшие несколько лет.

По словам рэпера, работа отбирает у него время, которое он мог бы потратить на семью. Однако Тимати уточнил при этом, что не собирается навсегда уходить со сцены, а просто расставит приоритеты и не будет с головой погружаться в деятельность Black Star.

"Мне бы хотелось во всей этой суете не пропустить детство своей дочки. И уделять ей больше времени", — написал рэпер.

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