Рэпер Тимати уходит со сцены, чтобы не пропустить детство дочки

Российский рэпер Тимати заявил, что временно уходит со сцены, чтобы не пропустить детство своей дочки Алисы. Об этом сообщает Life.

Так, в преддверии своего сольного концерта в СК "Олимпийский", который состоится 4 ноября, артист написал большой пост в Instagram, в котором заявил, что это выступление станет его последним сольным концертом на ближайшие несколько лет.

По словам рэпера, работа отбирает у него время, которое он мог бы потратить на семью. Однако Тимати уточнил при этом, что не собирается навсегда уходить со сцены, а просто расставит приоритеты и не будет с головой погружаться в деятельность Black Star.

"Мне бы хотелось во всей этой суете не пропустить детство своей дочки. И уделять ей больше времени", — написал рэпер.