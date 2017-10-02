Новый «Физрук» с Виктором Сухоруковым стартует на ТНТ: актер рассказал, почему решил сняться в популярном сериале

Местная администрация решает, что искусство требует жертв и собирается закрыть учреждение. Но Фома пойдет на все, чтобы помочь отцу сохранить театр. Работники культуры, пусть даже физической, должны помогать друг другу.

О сезоне:

Железногорск, классическая русская провинция, не богатая, но уютная и знакомая. Здесь и коррумпированные чиновники, и низкие зарплаты, и плохие дороги… Другими словами — привычный набор наших общероссийских проблем, одна из которых — противостояние драматического театра и местной администрации, в лице худрука Эрнеста Шиловского и зам мэра Горыжникова. Шиловский весь в долгах, а местные власти претендуют на здание театра, чтобы перестроить его под торговый центр.

Фома знакомится с отцом — немного странным, совершенно непохожим на него человеком, и принимает Эрнеста Петровича со всеми его недостатками и проблемами. А раз так, то Фома остается в Железногорске, и будет спасать местный театр, а заодно наведет в городе свой порядок.

Из писем Фомы:

Татьяне от Олега: "Поздравляю, Тань, с назначением на и.о. директора школы… Уверен, что ты справишься. Я вот думал, что нет такой схемы, когда мы оба счастливы. Оказывается, есть — одна стопудовая схема. Если ты будешь счастлива — я тоже буду счастлив."

Психу от Фомы: "Брат, извиняй. Уехал не попрощался. С домом порешать не получилось, вам в подарок с Полинкой на свадьбу — хата моя. Вейте гнездо, в спальне детскую сделайте. Земля, брат, круглая. Свидимся."

Зрителям ТНТ от физрука: "Ну что, пора закругляться. Финальный сезон вам в ящик. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь. Правда, осталось у меня одно дельце, как раз на 16 серий.

Я тут узнал, что батя мой, оказывается, не мой батя. Отчим, короче, царство ему небесное. А настоящий батя живет в Железногорске, зовут Эрнест Петрович Шиловский… В театре местном работает, вроде как, начальником. Меня будто током шандарахнуло. Столько лет без него прожил и хоть бы хны, а как узнал, что он есть, что-то во мне перевернулось. Ну как не повидаться, отец же. А еще узнать почему нас с мамкой бросил, и вообще, чем живет и как живет.

Ладно, на этом все, пора гелик расчехлять и в дорогу собираться. В Железногорск. К Эрнесту Петровичу. Бате моему. Смотрите финальный сезон. Будет весело. Физрук спасает театр."

Сане от Олега Евгеньевича: "Сань, ты права — это твоя жизнь, и ты должна жить так как ты хочешь. Я, Сань, сделал все, как ты хотела… Письмо до Путина не дошло. Тебе ничего не вернут, прости…"

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