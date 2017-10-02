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Aрхеологи обнаружили двухтысячелетних Барби и Кена (ФОТО)

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ФОТО: MARK LENNIHAN/AP/Scanpix

Турецкие археологи при раскопках города Парион на западе Турции обнаружили детские захоронения, а в них игрушки. По мнению исследователей, возраст артефактов — около двух тысяч лет.

По словам экспертов, родители заботливо клали их в могилы к своим детям, чтобы те могли играть с любимыми игрушками и в загробном мире, передает Оrigins.

Фото/ Scanpix

Хасан Касаоглу, археолог из Университета Ататюрка, который принимал участие в раскопках, вместе со своей командой обнаружил кукол-женщин, кукол-мужчин, а также игрушечных мальчиков и девочек. Были найдены и игрушки, изображающие животных, в том числе лошадей. Ну чем вам, не современные Барби и Кен со всеми их причиндалами?!

Античная игрушка-лошадка / Scanpix

«2000 лет назад были и свои Барби, и свои Кены. С момента рождения цивилизации у детей были игрушки, а древнегреческая культура не стала исключением» – говорит археолог Хасан Касаоглу.

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