Последнее сообщение, которое пишут при расставании

Раньше расставание через сообщение считалось дурным тоном. Сейчас это уже почти норма… Несколько человек поделились, какое последнее сообщение они писали своим бывшим, передает Soultpost.

«Я знаю, что мы не можем быть вместе. Но я надеюсь, что ты знаешь, что я буду всегда тебя любить. Я никогда не забуду то, что между нами было».

«Увидимся в аду».

«Ты был для меня целым миром».

«Я бы хотел, чтобы ты боролась за нас так, как боролся я. Я бы хотела, что ты чувствовала то же, что чувствовал я. Но у тебя этого не было. Так зачем мне стараться дальше? С меня хватит».

«Ты просто жалкий. Твое лицо теперь вызывает у меня просто смех. Ты не заслуживаешь ни одной моей слезинки».

«Тебе пора отпустить меня. Прошу, ради нас двоих».

«Пошла на…за то, что притворялась. За то, что врала мне. Я больше не хочу тебя видеть. Не звони мне и не пиши. Ты меня достала».

«Прости. Знаю, что не могу ничего сказать, чтобы что-то исправить, но прости. Я не хотел, чтобы все так закончилось».

«Я не знаю, как буду жить без тебя. Что если ты будешь мне нужен, а тебя не будет рядом? Что если ты встретишь кого-то раньше меня? Что мне тогда делать?»

«Я не могу справиться с расстоянием между нами. Это слишком тяжело. Я люблю тебя слишком сильно, чтобы не видеть каждую секунду каждого дня».

«Прощай навсегда, сучка».

«Ты даже не заслуживаешь этого сообщения. Ты не заслуживаешь слышать что-либо от меня. Но я надеюсь, что у тебя все плохо. Я надеюсь, что ты понял, что потерял. Я надеюсь, что ты скучаешь по мне каждую ночь. Я надеюсь, что ты пытаешься позвонить по этому отныне заблокированному номеру. Прощай, придурок».

«Спасибо, что превратил мою жизнь в ад. Спасибо, что все испортил. Пожалуйста, больше не звони мне».

«Скатертью дорога. Счастливой жизни».

«Пожалуйста, не забывай меня. Пожалуйста. Это все, что я хочу от тебя услышать».

«Я никогда не перестану любить тебя».

«Я просто хотела, чтобы ты был счастлив. Но я не могу тебе его дать».