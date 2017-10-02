Свадьба Дианы Шурыгиной: многоярусный торт и другие сюрпризы

Диана Шурыгина выйдет замуж 5 октября. На данный момент невеста активно готовится к волнительному событию. Диана уже выбрала площадку для праздника на 80 гостей, а также ведущих и заказала огромный торт у известного кондитера Алекса Куша, передает Starhit.

«Ребята изначально планировали традиционную свадьбу – с белым пышным платьем и большим количеством гостей, – поделилась со «СтарХитом» организатор торжества Диана Бичарова. – При этом, хотелось, чтобы обстановка была непринужденная, домашняя и в то же время молодежная, без пафоса. Поэтому остановились на чайхане. Узбекская кухня одна из самых вкусных в мире».

В итоге пара выбрала чайхану «Дюшес» в районе Южное Бутово и уже заказала банкет на 80 человек. Со стороны Дианы будет 15 человек родственников, а остальные - друзья и близкие жениха Андрея Шлягина. Среди гостей ожидаются и звезды, некоторые из которых выступят для молодых в качестве подарка на свадьбу.

По случаю торжества Шурыгина заказала огромный торт высотой 2,5 метра. Автор кулинарного шедевра – известный кондитер Алекс Куш. В роли ведущих на свадьбе выступят шоумены Савва Поляков и Иван Кузьмичев.

«Диана уже купила свадебное платье, – продолжает организатор. – Будет классический наряд в пол со шлейфом и фатой. Все-таки свадьба бывает раз в жизни, и Шурыгина как любая девочка хочет, чтобы все было незабываемо».

Напомним, что Диана Шурыгина получила предложение от возлюбленного, 29-летнего оператора Андрея Шлягина в августе этого года. Ребята познакомились весной во время съемок реалити-шоу «Шуры-муры с Дианой Шурыгиной» для YouTube-канала Андрея Малахова.

«Он мне понравился своим веселым и добрым характером, манерой общения, – делилась со «СтарХитом» 18-летняя Диана. – Он поддержал морально, ведь меня до сих пор одолевают хейтеры. С ним почувствовала себя как за каменной стеной. Мы встречаемся три месяца и не расстаемся ни на минуту».