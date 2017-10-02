Лариса Удовиченко и Сергей Астахов устроят в Таллинне «Игру на вылет»

Итальянские женщины в поиске идеальной любви в итальянской комедии – так можно коротко рассказать о сюжете спектакля.

В ролях Лариса Удовиченко, Сергей Астахов, Мария Болтнева, Сергей Колесников и другие.

На что готова пойти женщина, что бы быть любимой?.. Спасти от самоубийства разочаровавшегося в жизни и обиженного на всех женщин мира мужчину. А дальше?

Спектакль о двух одиноких сёстрах, которые приводят в свой дом незнакомца и создают ему поистине царские условия. И как же отблагодарил он своих спасительниц? Спал до обеда, играл в покер, выманивал деньги у своих благодетельниц… Финал истории удивит, возможно, даже и возмутит зрителей. Но будем помнить – это комедия.

Удо

Одну из главных женских ролей исполняет Лариса Удовиченко – любимица зрителей, настоящая звезда советского кино. После окончания ВГИКа актриса всегда была востребована и много снималась в кино и в сериалах, а известность ей принесла роль Маньки-облигации в сериале «Место встречи изменить нельзя». Фильмография Удовиченко насчитывает более 130 ролей. Одна из последних работ в сериале «Бедные люди» - где актриса создала яркий и запоминающийся образ «Люси, жены издателя».

Вторая женская роль досталась Марие Болтневой – актрисе театра им.Маяковского. Мария родилась в актёрской семье в Новосибирске, с красным дипломом окончила Новосибирский театральный институт, работала в театре «Красный факел» и позже переехала в Москву. Впервые выщла на сцену в пять лет, а в 2008 году, после выхода сериала «Глухарь», к ней пришла всероссийская слава. Мария мама тройняшек, что не мешает ей сниматься в кино и сериалах, работать в антрепризных спектаклях.

Сергей Астахов – не раз бывал в Таллинне и радовал зрителей своими ролями. Кажется, что про актёра Сергея Астахова мы знаем всё – он по-прежнему востребован, много снимается, фильмография актёра пересекла отметку сто.

Сергей Колесников – актёр и ведущий телепередачи «Фазенда» на Первом канале. Окончил Школу-студию МХАТ; работал в МХТ им. А.Чехова; его голосом говорит Роджер Мур и Шон Коннери в картинах о Джеймсе Бонде, Джефф Дэниелс в фильме «Марсианин»; снимался в «Крепком орешке 5».