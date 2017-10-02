Поклонники негодуют! В новом сезоне «Битвы экстрасенсов» появилась копия Мэрилин Керро (ФОТО)

Звездой нового эпизода шоу «Битва экстрасенсов», вышедшего в эфир 30 сентября, стала московская ведьма Софья Егорова. Однако некоторые интернет-пользователи уверены, что успех девушки — незаслуженный: якобы она во всем подражает 29-летней Мэрилин Керро, передает Woman.

Во втором эпизоде 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» участники должны были отыскать человека, спрятавшегося в одной из палат заброшенной больницы. Единственной «подсказкой» была пробирка с кровью этого мужчины. Молодая ведьма Софья Егорова предпочла нанести кровь на обе ладони и уверенно пошла вперед. Она правильно выбрала этаж, но с комнатой ошиблась. Впрочем, зрители и ведущая этого испытания Вера Сотникова остались под большим впечатлением от способностей девушки, тем более что далее она раскрыла факты из биографий некоторых из присутствовавших на съемочной площадке. Часть интернет-пользователей, высказавших свое мнение в Instagram, даже прочат Софье победу в этом сезоне.

Фото: кадр из "Битвы экстрасенсов"

Другие комментаторы отнеслись к Егоровой скептически, заявив, что она бесстыдно копирует знаменитую ведьму Мэрилин Керро. Сама Софья никак не комментирует этот спор, заявляя лишь, что ей еще предстоит множество испытаний, а значит, будет шанс проявить себя. Москвичка рассказала редакторам «Битвы экстрасенсов», что унаследовала магические способности от отца, который скончался от инфаркта, когда ей было 10 лет. Софья утверждает, что способна мгновенно отличить ложь от истины и предсказывать будущее, получая знания от покойного отца и считывая их с информационного поля планет.