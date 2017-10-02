Полиция расследует дерзкое ограбление Елены Малышевой

На днях в СМИ появилась информация о том, что преступники ограбили клинику телеведущей Елены Малышевой, расположенную в центре Москвы. По данным журналистов, злоумышленник открыл сейф и украл внушительную сумму денег в размере одного миллиона 499 тысяч рублей (22 000 евро).

Основным подозреваемым по делу об ограблении медицинского центра стал 32-летний старший администратор по фамилии Козел. Как сообщают корреспонденты, кражу удалось раскрыть по горячим следам, передает Starhit. В помещении клиники были установлены видеокамеры, записи с которых изъяли сотрудники правоохранительных органов. На месте преступления также обнаружили отпечатки пальцев. В полиции полагают, что они могут принадлежать злоумышленнику.

В настоящий момент Козел задержан. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются сотрудники правоохранительных органов. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».