Полиция расследует дерзкое ограбление Елены Малышевой

Как стало известно журналистам, из клиники популярной телеведущей украли крупную сумму денег. Подозрение сотрудников правоохранительных органов пало на администратора медицинского центра. Сама Елена Малышева пока никак не отреагировала на произошедшее.
На днях в СМИ появилась информация о том, что преступники ограбили клинику телеведущей Елены Малышевой, расположенную в центре Москвы. По данным журналистов, злоумышленник открыл сейф и украл внушительную сумму денег в размере одного миллиона 499 тысяч рублей (22 000 евро).
Основным подозреваемым по делу об ограблении медицинского центра стал 32-летний старший администратор по фамилии Козел. Как сообщают корреспонденты, кражу удалось раскрыть по горячим следам, передает Starhit. В помещении клиники были установлены видеокамеры, записи с которых изъяли сотрудники правоохранительных органов. На месте преступления также обнаружили отпечатки пальцев. В полиции полагают, что они могут принадлежать злоумышленнику.
В настоящий момент Козел задержан. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются сотрудники правоохранительных органов. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».