На «Первом канале» нашли неожиданную замену Владимиру Познеру

По некоторой информации, речь идет об известном среди молодежи блогере Юрии Дуде, пишут сегодня Dni.

Говорят, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст уже сделал предложение Юрию Дудю. Тот пока взял паузу на размышления. Отметим, что ранее в интервью Ивану Урганту Дудь говорил, что ему поступали предложения от различных телеканалов, но его не устраивала заработная плата.

Юрий Дудь невероятно популярен среди молодежи. У него в YouTube есть свой собственный канал, в рамках которого Дудь делает шоу "Вдудь". Молодой журналист берет откровенные интервью у политиков, деятелей культуры, бизнесменов. В схожем формате работает и Владимир Познер, который раз в неделю беседует со знаменитостями на «Первом канале».