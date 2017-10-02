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Вау! Сексуальная Полина Гагарина была замечена в Таллинне с этим влиятельным мужчиной (ФОТО)

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Полина Гагарина | ФОТО: Scanpix

30 сентября в ледовом холле Tondiraba в Таллинне выступила звезда мировой величины Полина Гагарина. Ее сильный голос, живое и искреннее исполнение очень полюбились и жителям Эстонии.

Полина Гагарина в прошлом году, скорее всего, установила рекорд многих лет. Она собрала два полных зала в Nordea. В этом году была выбрана площадка больше. После того, как Полина Гагарина заняла второе место на «Евровидении», ее популярность выросла до небес.

Напомним, что в апреле этого года Полина Гагарина родила дочку Мию. Таким образом, Гагарина стала дважды мамой, поскольку у нее уже растет сын, которому, как рассказывала певица в одним из интервью, не нравится, когда она ему поет.

В Таллинне концерт Гагариной приходили смотреть и слушать и русские, и эстонцы. И бизнесмены, и политики, и простые работяги. Свою встречу с Полиной афишировал в Facebook и заместитель старейшины Ласнамяэ Яанус Рийбе. Снимок получился удачным. А Полина – невероятно красивая.

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