Секс, наркотики и рок-н-ролл: снимки пропавшей с экранов семь лет назад Аманды Байнс повергли Сеть в ужас

Веселая, милая и смешная – Аманда легко завоевала сердца миллионов.

В 1999 году тринадцатилетняя актриса стала ведущей своего собственного шоу Шоу Аманды. На протяжении четырех лет сольный телевизионный проект Байнс оставался одним из самых популярных на канале Nickelodeon, а знаменитость четыре раза становилась лауреатом детской премии Kids' Choice в категории Любимая телевизионная актриса, отмечает Ivona.

Amanda Bynes. Scanpix

Секрет ее успеха, считают коллеги Байнс, состоит в том, что она не боится смеяться над собой.

Однако всему есть конец...

Последний раз Аманда появлялась перед кинокамерой в 2009 году, на съемках фильма Отличница легкого поведения.

Затем в СМИ не раз попадала информация о том, что Байнс злоупотребляет наркотиками.

В 2012 году она оказалась виновницей нескольких ДТП (в том числе в нетрезвом состоянии), за что в сентябре была лишена водительских прав.

В мае 2012 года Аманда за те же происшествия была осуждена на три года условно. Через несколько дней швейцар дома, где жила Байнс, обратился в полицию с заявлением о том, что Аманда употребляет наркотики вне своей квартиры. При задержании Байнс выбросила бонг из окна небоскреба, что не помешало полиции обвинить ее в хранении наркотиков и отправить на психиатрическую экспертизу.

Amanda Bynes 2012. Scanpix/REUTERS

Аманда Байнс лечилась в престижном реабилитационном центре The Canyon, который находится в Малибу.

В 2013 году актриса поступила в школу дизайна Fashion Institute of Design and Merchandising в Калифорнии, но уже через год ее отчислили. И причин этому было немало.

10 октября 2014 года она была принудительно госпитализирована в психиатрическую клинику в Пасадине, Калифорния.

Сейчас 31-летнюю звезду трудно узнать – она набрала в весе и изменилась в лице...

Vida Press

30 сентября актриса была замечена во время шопинга в Лос-Анджелесе. Аманда сильно набрала в весе и в целом выглядела довольно неопрятно.

Vida Press

Поклонники звезды пришли в настоящий ужас от увиденного. Отметим, что на шоппинг звезда отправилась вместе со своим тренером по личному росту, которую вы видите на фото выше.