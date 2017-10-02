Мировая знаменитость утонула в бассейне богатого друга

25-летняя блогерша из Китая Ли Йолин, известная в Сети под ником Jovi, утонула, плавая в бассейне на территории поместья неназванного состоятельного бизнесмена. При каких обстоятельствах погибла девушка, пока неизвестно, сообщает Mirror.

Ли Йолин прославилась своими снимками, на которых девушка была запечатлена в различных образах и пышных нарядах. Чаще всего блогерша снималась в одеяниях средневековых принцесс и персонажей видеоигр. На Instagram китаянки подписаны более 6,5 тысячи человек.

A post shared by 微博：刘宥灵Jovie (@yoling.liu) on Sep 23, 2017 at 4:54pm PDT