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Мировая знаменитость утонула в бассейне богатого друга

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ФОТО: instagram.com/yoling.liu

Трагедия произошла на острове Сайпан в Тихом океане.

25-летняя блогерша из Китая Ли Йолин, известная в Сети под ником Jovi, утонула, плавая в бассейне на территории поместья неназванного состоятельного бизнесмена. При каких обстоятельствах погибла девушка, пока неизвестно, сообщает Mirror.

Ли Йолин прославилась своими снимками, на которых девушка была запечатлена в различных образах и пышных нарядах. Чаще всего блогерша снималась в одеяниях средневековых принцесс и персонажей видеоигр. На Instagram китаянки подписаны более 6,5 тысячи человек.

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