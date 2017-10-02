Такого никто не ожидал! Будить страну на «Русском Радио» будет звезда радиоэфира из прошлого

На сайте «Русского Радио» тоже немного рассказали о новом ведущем: «К уже полюбившимся многим Елене Головенко и Марии Степченко присоединился новый ведущий “Русского Радио” Олег Федоров – человек, чьи безусловный профессионализм в сфере радио, жизненный опыт, приправленный житейской мудростью, природное обаяние и удивительное чувство юмора, надеемся, совсем скоро завоюют симпатии радиослушателей».

Мы же, работники портала Limon.ee, хорошо помним прошлое, поэтому расскажем вам еще один секрет. Примерно восемь лет назад Олег, работавший тогда под фамилией Чернецкий, неожиданно для слушателей завершил свою звездную карьеру в эфире SKY Радио. Поклонники Олега не могли поверить в это, с грустью писали на официальной странице радиостанции, что очень любят этого ведущего и не могут поверить в то, что SKY Радио теперь без него.

Но вот сюрприз! Олег появляется в эфире «Русского Радио» спустя почти ровно восемь лет после того, как покинул SKY Радио. Напомним, что обе радиостанции входят в медиаконцерн Sky Media.