Ух… Американская звезда реалити-шоу в бикини приковала к себе все взгляды на пляже (ГАЛЕРЕЯ)
2 октября 2017 г., 12:00
29-летняя интернет-звезда, которая также прославилась благодаря участию в различных реалити-шоу, провела выходные на одном из пляжей Лос-Анджелеса (США).
Триша Пейтас всегда гордилась своими формами и прославилась на YouTube уже только поэтому.
Когда в папарацци опубликовали ее свежие фото с пляжа в розовом бикини, как и ожидалось, мнения пользователей Сети разделились. Одни похвалили Тришу и осыпали ее хвалебными комментариями, другие отнюдь не скромничали в выражениях.
Смотрите фото!