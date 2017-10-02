Ух… Американская звезда реалити-шоу в бикини приковала к себе все взгляды на пляже (ГАЛЕРЕЯ)

Триша Пейтас всегда гордилась своими формами и прославилась на YouTube уже только поэтому.

Когда в папарацци опубликовали ее свежие фото с пляжа в розовом бикини, как и ожидалось, мнения пользователей Сети разделились. Одни похвалили Тришу и осыпали ее хвалебными комментариями, другие отнюдь не скромничали в выражениях.

Смотрите фото!