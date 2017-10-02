Почему не стоит отмечать сорокалетие: с чем связана эта примета и стоит ли ей верить?

Эзотерики считают, что отметка в 40 лет — это особая грань, которая означает ослабление энергетики человека. Силы уходят на убыль, человек энергетически становится слабее, пишет Cluber.

Согласно народной примете, отмечать 40 лет нельзя именно по той же причине. Среди гостей может найтись человек, обладающий «дурным глазом», который может сглазить именинника. Если копнуть еще глубже, то это суеверие можно связать с тем, что число 40 само по себе является неблагоприятным для человека.

В течение сорока дней после смерти душа человека находится на земле, это время особо опасно для близких умершего. 40 лет евреи ходили по пустыне в поисках земли обетованной. В течение 40 дней после родов женщине необходимо очиститься для того, чтобы войти в церковь. Всемирный потоп длился ровно 40 дней. 40 дней Иисус после крещения бродил по пустыне и боролся с искушениями дьявола. 40 лет у древних греков считалось пиком упадка, так как в то время мало кто доживал до 50 дней.

Получается, что с возраста 40 лет начинается новый этап в жизни человека. А любые перемены сулят неожиданности, как приятные, так и не очень.

Если вы верите в народные приметы и суеверия, но хотите отметить 40 лет, то можно перехитрить свою судьбу: пригласите только самых близких людей на свой день рождения, уж они-то, наверняка, не сглазят вас. Отмечайте 40 лет после фактической даты рождения или до нее, тогда вам удастся избежать мистической даты.

Вы можете отметить не 40 лет, а уход 39 лет. Для этого предупредите гостей, чтобы они вас поздравляли не с сорокалетием, а с уходом 39 года жизни. В этом случае внимание не будет акцентироваться на мистическом числе.

Придумайте другую причину сбора гостей и устройте тематическую вечеринку. И гости будут довольны, и вы будете спокойны. Верьте только в хорошие приметы, и тогда это принесет вам счастье.