Откровенное фото солисток группы Serebro взбудоражило фанатов

Поклонников взволновало не столько фото Ольги Серябкиной и Екатерины Кищук, сколько комментарий Ольги.

"Я за свободу во всех ее проявлениях. В отношениях. В эмоциях. И в любви. Давно заметила тему, что многие сейчас открыто говорят о своей ориентации. И в первую очередь, они честны перед собой. Потому что это значит, быть свободным внутри, дышать глубоко и смотреть в глаза прямо, не отводя взгляд ", - заявила Ольга.

"В интернете полно разных видео, в которых девочки и мальчики рассказывают, почему им нравятся люди их же пола. Не могу сказать, что представляю себя на их месте...несмотря на собственный опыт", - уточнила она.