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Откровенное фото солисток группы Serebro взбудоражило фанатов

Без Полины!

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SEREBRO в Таллинне | ФОТО: Konstantin Sednev

На снимке обнаженные солистки страстно обнимают друг друга.

Поклонников взволновало не столько фото Ольги Серябкиной  и Екатерины Кищук, сколько комментарий Ольги.

"Я за свободу во всех ее проявлениях. В отношениях. В эмоциях. И в любви. Давно заметила тему, что многие сейчас открыто говорят о своей ориентации. И в первую очередь, они честны перед собой. Потому что это значит, быть свободным внутри, дышать глубоко и смотреть в глаза прямо, не отводя взгляд ", - заявила Ольга.

"В интернете полно разных видео, в которых девочки и мальчики рассказывают, почему им нравятся люди их же пола. Не могу сказать, что представляю себя на их месте...несмотря на собственный опыт", - уточнила она.

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