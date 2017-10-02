Девушка решила проверить парня на верность, и он устоял, в отличие от нее самой

Бойфренд, ставший объектом проверки, работает мастером по подключению интернета. На этот раз его клиентками стали две сексуальные близняшки-азиатки, которые всеми средствами стремились привлечь его внимание. Но парень оказался неприступен: он рассказал близняшкам, что у него есть девушка, которую он очень любит.

Казалось бы, любая девушка должна быть в восторге от подобной верности, но лицо участницы шоу трудно назвать счастливым. У нее есть причины для такого поведения. Оказывается, девушка искренне надеялась, что парень изменит ей с близняшками, ведь сама она давно спит с коллегой. Теперь же ей придется расстаться с бойфрендом, потому что она больше не может его обманывать.