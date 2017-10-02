Фото: эстонская живая Барби заметно похудела

Еще вначале этого года Анне решила кардинально похудеть, теперь она ежедневно следит за своим питанием и занимается спортом. Девушка поняла, что ее образ жизни не способствует тому, чтобы хорошо выглядеть и чувствовать себя – это и стало переломным моментом.

На днях эстонская знаменитость похвасталась с подписчиками, что она уже похудела настолько, что может себе позволить короткие кофточки. Правда, свое достижение в цифрах Анне не озвучила, зато предоставила фотодоказательство.