Гороскоп Василисы Володиной на октябрь 2017 года

Осень продолжает набирать обороты, а влияние космических объектов меняет свой характер.

Октябрь может быть окрашен напряженным энергетическим воздействием. Представители зодиакального круга могут столкнуться с некоторыми сложностями, при этом трудности будут подстерегать там, где их не ждешь.

Василиса Володина рекомендует настроиться на борьбу, чтобы в итоге одержать победу над разочарованиями. Либо подойти к этому правильно, полагаясь на астрологический прогноз. Тогда ваши эмоции не попадут под угрозу, а месяц пройдет максимально удачно, пишет Dailyhoro.

Овен

Овны, грядущий месяц для вас будет находиться во власти Венеры. Под удар попадут эмоции. Ваша кипучая энергия и возросшая на этой почве импульсивность могут случайно кого-нибудь обжечь.

Старайтесь сдерживать свои порывы: ваше волнообразное настроение с легкостью станет виновником всех неурядиц. Остерегайтесь решений, основанных исключительно на чувствах, мыслите шире, полагаясь на трезвый расчет.

До 13 октября Венера будет на четверть ослаблена нахождением в знаке Девы. Поэтому ее влияние коснется вас поверхностно, посеяв лишь сомнения. Вы в полной мере ощутите всю тяжесть негативного воздействия антагониста, когда он перейдет в ваш знак. Начиная с 14-го числа и вплоть до 31 октября вы будете склонны переживать по любому поводу. Вы будете вынуждены думать прежде, чем действовать, — это, кстати, поможет пережить сложный период и решить массу проблем.

Телец

Тельцам в октябре не помешает научиться правильно начинать день. Главное — это положить начало и настроиться на новые свершения. Вам очень пригодятся техники, направленные на привлечение удачи и положительной энергетики, поскольку главной планетой для вас выступит усиленный антагонист-Нептун. Его нахождение в Рыбах только усугубит и без того незавидное положение дел. Будьте благородны и выбирайте креативный подход в любой ситуации.

В начале месяца не переступайте черту своего трудолюбия, помните, что своевременный отдых — ключ к успеху в октябре. Релаксируйте, расслабляйтесь, занимайтесь приятными делами. Другими словами, всеми силами восполняйте свою энергетику.

Научитесь плыть по течению. Сумев подстроиться под влияние Нептуна, уже в середине месяца вы сможете преуспеть во многих делах, особенно в любви.

Близнецы

Близнецам стоит уделить внимание Плутону, который утратит свою ретроградность. Для вас эта планета обладает разрушительным началом и постоянно старается лишить вас самого главного — взаимодействия с людьми. Могут обостриться отношения с членами семьи, друзьями или любимым человеком, им будет трудно угнаться за вашим быстро меняющимся настроением.

Октябрь заставит Близнецов понервничать. Вам потребуется проявить немалую выдержку, чтобы удержать шаткое положение в своей личной и общественной жизни.

Однако шансы на успех обрести все еще возможно. Для этого придется считаться с мнением окружающих, которое может идти вразрез с вашим, и сохранять умеренность во всем.

Звезды советуют избегать необязательных людей, новых знакомств и не давать невыполнимых обещаний.