Чего ждать от понедельника? Гороскоп на 2 октября

Овен

Жизненный потенциал снижается, вероятны недомогания и переутомление, а также повышенная раздражительность, которая в наибольшей степени проявится при общении с любимым человеком. Зато в деловых отношениях проблем не возникнет. Коллеги и партнеры оценят ваш профессионализм и благосклонно отнесутся к новым идеям. Финансовая ситуация неблагоприятна, он незапланированных расходов лучше отказаться.

Хорошо пройдут поездки, в пути вас ждут приятные знакомства и интересные встречи. Можно хорошо провести время в компании старых знакомых, вероятно получение приятных известий от друзей или дальних родственников.

Телец

Очень благоприятный день для Тельцов. Сегодня можно многого добиться, реализовать смелые планы, укрепить профессиональные связи. Финансовая картина благоприятна, можно делать покупки и инвестиции, в том числе и крупные. Будьте готовы оказать материальную помощь близким людям. Семейные проблемы будут решены благодаря своевременному объединению усилий родственников – убедите их прислушаться к своему мнению.

Удачный день с точки зрения романтических отношений, общение с любимым человеком подарит приятные моменты. Есть и вероятность новых знакомств, однако не стоит искать их в увеселительных заведениях, если вы стремитесь к серьезным отношениям.

Близнецы

Сегодня вы сможете обсудить свои идеи с влиятельными людьми, заручиться поддержкой руководства. Вероятно увеличение доходов, благодаря которому удастся решить некоторые проблемы, беспокоившие вас в последнее время. Наиболее амбициозные Близнецы могут столкнуться с завистью коллег, а самые непредусмотрительные пострадают из-за действий недоброжелателей.

Знакомые готовы окружить вас вниманием, но вы не напрасно подозреваете, что делается это неспроста. Впрочем, озвучивать свои подозрения не стоит, вы рискуете обидеть человека, которому действительно небезразличны. Вечер лучше провести дома, вам пойдет на пользу спокойный отдых.

Рак

Поддержка членов семьи поможет Ракам преодолеть мелкие неприятности, на которые этот день, к сожалению, щедр необыкновенно. Не будьте упрямы: уступки необходимы; в особенности это касается юных влюбленных, которые готовы тратить время на выяснение отношений, но скупятся на проявление нежных чувств. Нежелательна чрезмерная физическая активность в свободное время: возможны травмы.

Рабочие проблемы вы решите без труда, а ваши профессиональные качества наверняка будут замечены и высоко оценены руководством. Финансовая картина благоприятна, однако от рискованных сделок лучше отказаться.

Лев

Львы смогут воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств, чтобы реализовать планы, которые давно вынашивали. Этот день будет легким для тех, кто творчески относится к решению любых проблем, проявляет изобретательность даже в повседневных делах. Стоит уделить внимание отношениям в семье, провести побольше времени с родственниками. Возможно получение известий от знакомых, которые живут далеко.

В романтических отношениях возникают трудности, которых вы не могли предвидеть, поступки и решения любимого человека кажутся необоснованными, лишенными логики. Старайтесь не обострять существующих противоречий, сглаживать острые углы – это избавит вас от неприятных переживаний как сегодня, так и в ближайшем будущем.