Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой

Дважды изнасилованная 18-летняя Диана Шурыгина 5 октября станет женой 29-летнего оператора Первого канала Андрея Шлягина. "Андрей – мой человек, я вижу его отцом своего ребенка", – говорит счастливая Диана.

Правда, этот союз многим в стране кажется странным. "Сидят девчонки – ни рожи, ни кожи – и обсуждают, какая я тварь и мразь, что замуж выхожу в 18 лет, – возмущается Шурыгина. – Я не виновата, это они козлы. которые меня ненавидят. Но мне плевать. ведь есть и у меня и поклонники, которые меня любят, – люди подходят ко мне, хотят сфоткаться".

Утешает ее и жених. Андрей говорит: "Ты популярная, это нормально, что к тебе постоянно на улицах подходят посторонние люди". Эти посторонние люди подходят, чтобы напомнить Диане: она испортила жизнь человеку, который по ее милости сейчас в тюрьме.

"Урод сидит, это главное для меня, – довольна Диана. – Плохо лишь, что ему скостили срок с восьми до трех лет, я была очень расстроена, когда узнала. Раз сделал преступление, то сиди!"

"В ту пору я была наивной, глупой, ведь выпивать, курить и убегать из дома я начала в 15 лет, – рассказала Диана. – И юбка у меня была короткая, когда не надо. Но я и сейчас могу надеть мини – не вижу в этом ничего плохого".

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Как ничего плохого, по мнению изнасилованной Шурыгиной, нет и в пьяной лесбо-вечеринкке, которую она устроила накануне свадьбы. Всю ночь с подругами из родного Ульяновска и разбитной 33-летней мамой Диана каталась по Москве в арендованном лимузине. Бармен только успевал подавать коктейли, причем некоторые смешивал прямо во рту у Шурыгиной, скабрезно подшучивая, что она "липкая и сладкая".

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После пятого напитка Диана начала ласкать подругу, целовать ее взасос. И та ответила ей взаимностью. "Только Андрею это не показывайте!", – умоляла невеста оператора НТВ, который снимал похождения Шурыгиной для программы "История всероссийского скандала".