Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Дмитрий Шепелев проговорился о дочери

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Шепелев и Малахов | ФОТО: Первый канал

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев стал участником программы "Идеальный ремонт". В откровенном интервью он рассказал, что мечтает о втором ребенке, пишет Дни.ру.

Шепелев признался, что всегда хотел мальчика. "Потому что, если говорить честно, не знаю, что делать с девочкой. Скорее из этих соображений", – отметил он.

Ведущий добавил, что теперь мечтает и о втором ребенке. "И мне хотелось бы, чтобы это была девочка", – заявил он.

По словам Шепелева, еще несколько лет назад он вовсе не представлял себя в роли отца. Он хотел пожить свободной жизнью. "Но затем как-то стало совершенно очевидно и понятно, что я готов, и, что самое главное, я хочу стать отцом. Рядом со мной та женщина, от которой я хочу ребенка", – отметил ведущий.

Напомним, что Дмитрий Шепелев долгое время был в незарегистрированном браке с певицей Жанной Фриске. В 2013 году она родила ему сына, которого они назвали Платон.

Жанна Фриске скончалась в 2015 году. Предположительно, с тех пор Шепелев ни с кем в отношениях не состоял.

Примечательно, что знаменитый шоумен уже был женат до Фриске. Его брак с ведущей Анной Таболиной продлился всего три недели.

Наверх