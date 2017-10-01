Самый-самый знак Зодиака: узнайте, чем вы лучше других

Поэтому было решено определить самоый-самый знак Зодиака, его место и сферу, в которой он преуспевает.

Самый сильный знак Зодиака

Самым сильным знаком Зодиака, по мнению астрологов, считаются Рыбы.

Хотя представители данного созвездия довольно впечатлительны и отличаются особой сентиментальностью, они все же обладают уникальной силой.

В них заложено много внутренних ресурсов, которыми Рыбы редко пренебрегают. И когда, к примеру, Овны и Козероги, отличающиеся упорством и амбициозностью, терпят поражение, Рыбы занимают достаточно крепкие позиции. Это не те люди, которых легко сломить, пишет moimozg.ru.

Самый коварный знак Зодиака

Скорпиона считают самым коварным знаком Зодиака. Мстит он с особым жаром и самыми изощренными методами. При этом его сложно в чем-либо заподозрить, и еще сложнее — уличить. Вообще со Скорпионами лучше не враждовать — вы будете иметь дело с очень опасным врагом.

Самый сексуальный знак Зодиака

Самым сексуальным знаком Зодиака астрологи считают Овна. В любовных отношениях им нет равных. Созвездие отличает энергичность и внешняя привлекательность, страстность и активность. Они привлекают внимание благодаря своей харизме и внутреннему обаянию.

Самый верный знак Зодиака

Люди созвездия Девы стремятся найти партнера на всю жизнь, поэтому очень осторожны в выборе второй половинки. Они редко меняют свое решение и если останавливают свой выбор на ком-либо, то можно с уверенностью утверждать, что изменять представители этого знака Зодиака точно не будут.

Самый красивый знак Зодиака

Стрелец — самый привлекательный внешне знак Зодиака. Представители этого созвездия от природы сложены очень гармонично, к тому же они всегда следят за своим внешним видом, что дает им однозначное право считаться самыми привлекательными.

Самый добрый знак Зодиака

Самый добрый знак Зодиака — Телец. Он очень тактичен и мягок при общении, что само собой является признаком его доброжелательности. Тельцы готовы оказать безвозмездную помощью, даже если их об этом не просят, тем самым доказывая, что у них самое большое сердце.

Самый везучий знак Зодиака

Самыми везучими являются Близнецы. Представители этого созвездия нередко оказываются в нужное время в нужном месте, поэтому они более успешны по сравнению с другими знаками Зодиака. Близнецы от природы оптимисты, а это уже составляет 90% их везения. Благодаря своей удачливости они еще по праву могут называться самым счастливым знаком Зодиака.

Самый семейный знак Зодиака

Раки, считают астрологи, — самые семейные из всех знаков Зодиака. Для них семейные ценности стоят на первом месте: они стремятся найти достойного партнера, с которым смогут создать крепкую семью и нарожать кучу детей. Это самый идеальный знак Зодиака для брака и серьезных отношений.

Самый эгоистичный знак Зодиака

Астрологи называют Львов самым эгоистичным из знаков Зодиака. Они очень дружелюбны и в меру щедры, но при этом практически все делают в угоду своим желаниям. Представители данного созвездия любят похвалу и лесть. В такие минуты они чувствуют себя на высоте.

Самый общительный знак Зодиака

Самым общительный знаком Зодиака признаны Весы. Астрологи говорят, что им палец в рот не клади — дай только поболтать часок-другой. Люди этого созвездия чувствуют себя абсолютно уверено как в маленькой компании, так и при большой аудитории. Они находят удовольствие в новых знакомствах и точно не смогут провести и дня в одиночестве.

Самый закрытый знак Зодиака

Самым закрытым знаком Зодиака является Козерог. Что на уме у людей данного созвездия, представить очень сложно! Они редко кому-либо доверяют свои чувства и переживания и чаще всего на людях ведут себя равнодушно и холодно.

Самый гениальный знак Зодиака

Самым гениальным знаком Зодиака считается Водолей. У представителей этого созвездия очень развиты фантазия и творческое мышление. Но порой им не хватает сил довести до ума свои задумки. В итоге их гениальные изобретения и проекты остаются непризнанными.