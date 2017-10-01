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Еще одна горячая бразильская штучка в микро-бикини просто сводит с ума!

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ФОТО: Vida Press

Сексуальная звезда множества видеоклипов, модель и актриса Сьюлин Медейрос на днях позировала перед объективами фотокамер на одном из пляжей Малибу, пишет Русский TVNET.

Vida Press

Тем, кто случайно в этот момент оказался рядом, можно только позавидовать - такие формы никого не могут оставить равнодушным!

Vida Press

«Горячая» бразильянка Сьюлин Медейрос, чье имя в желтой прессе когда-то ассоциировалось со скандальным американским певцом Крисом Брауном и рэпером 50 Cent, в свое время снялась в клипах многих известных поп-исполнителей, а также сыграла эпизодические роли в сериалах «Закон и порядок» и «Любовь обезьяны».

Vida Press

Но все-таки главное достоинство этой девушки - ее роскошное тело, которое она с удовольствием демонстрирует перед камерами.

Vida Press

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