Дочь Розы Сябитовой впервые откровенно рассказала о разводе с мужем

В студии шоу дочь знаменитой телесвахи впервые за 2 года нашла в себе силы заговорить о разводе с юристом Андреем Снетковым.

В 2015 году Роза Сябитова устроила своей дочери шикарную свадьбу, которую не одну неделю обсуждали все российские СМИ.

Однако после торжества молодожены перестали публиковать совместные фотографии в Сети, а сама Ксения стала все чаще появляться на снимках с матерью. Тогда интернет-пользователи заподозрили, что дочь телесвахи рассталась со своим мужем вскоре после свадьбы, но долгое время у этой информации не было никаких прямых подтверждений.

В новом выпуске «Давай поженимся!» ведущие Лариса Гузеева и Татьяна Володина пытались помочь Розе обрести женское счастье. Рядом со знаменитой мамой сидела и Ксения, которая лишь в эфире Первого канала впервые смогла рассказать, что действительно пережила болезненный развод.

«Я уже почти два года в разводе. Если честно, я не знаю… Единственная причина, которая была оговорена мужем в ЗАГСе, заключалась в том, что он не был готов к супружеской жизни», — сообщила Ксения.

Также девушка призналась, что ее бывший возлюбленный Андрей Снетков хотел расстроить помолвку и перенести свадьбу, но она сумела его образумить.

Ксения до сих пор переживает из-за развода с мужем и не понимает, почему он принял решение расстаться.