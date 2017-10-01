Фото: Виторган ужаснул Сеть шутками со смертью

Шокирующий снимок появился на странице Виторгана в социальной сети Instagram. Актера запечатлели с петлей на шее. "Мои планы на утро;-)" – в шутку подписал фотографию артист.

Юмор Виторгана вызвал бурю негодования в Сети. Пользователи считают, что шутить на такие темы не стоит. Некоторые комментаторы и вовсе опустились до оскорблений. "Плохая примета", – гласит текст одного из сообщений.

Некоторые пользователи предположили, что довела Виторгана его жена, телеведущая Ксения Собчак. "Мы предупреждали!" – пишет один из комментаторов. "Жена допилила?" – вопрошает другой.

A post shared by Максим Виторган (@mvitorgan) on Sep 30, 2017 at 1:20am PDT

Судя по всему, Виторгана запечатлели во время съемок очередного фильма. Сам артист никак не ответил на нападки поклонников.

A post shared by Максим Виторган (@mvitorgan) on Sep 29, 2017 at 2:15am PDT

Напомним, что Максим Виторган состоит в браке с Ксенией Собчак с 1 февраля 2013 года. В 2016 году у них родился сын, пара приняла решение назвать ребенка Платоном. Стоит отметить, что Собчак также удивляет Сеть необычным снимками. Зачастую поклонники критикуют ее выбор наряда для мероприятий.