Сколько секса нужно в твоем возрасте? Оказалось, мы делаем это чаще...

На этот вопрос попытались ответить ученые из Института Кинси, специализирующегося на исследованиях в области секса, репродукции и пола.

Сколько раз нужно заниматься сексом

Светила медицины утверждают, что определенной цифры нет. Однако среднее количество времени, проведенного за любовными утехами, напрямую зависит от возраста пары, пишет Так Просто.

Люди, которые находятся в возрастном промежутке между 18 и 29 годами, занимаются сексом чаще всего — примерно 2 раза в неделю (или 112 половых актов в год).

Представители возрастной категории от 30 до 39 лет занимаются любовью немного реже — примерно 1–2 раза в неделю (или 86 раз в год).

Пары, которым исполнилось 40–49 лет, еще меньше уделяют внимания сексуальным утехам — всего 1 раз в неделю, а то и реже (примерно 69 раз в год). Это связано в первую очередь с частыми стрессами, заботами и болезнями.

Также ученые настаивают на том, что от секса можно получить ряд преимуществ: однократное занятие сексом в неделю полезно для похудения, двукратное — служит хорошей профилактикой простудных заболеваний.

Троекратное — полезно для сердечно-сосудистой системы, четыре занятия любовью в неделю чрезвычайно полезны для кожи. Секс от 5 до 7 раз в неделю способствует улучшению мировоззрения и повышению оптимизма.

Но это не значит, что нужно всё бросить и через силу заниматься сексом каждый день. Много — не всегда хорошо! Важно помнить о качестве.

Большинство сексологов, психологов и физиологов сходятся во мнении, что сексом можно заниматься столько, сколько хочется. Главное условие — нужно предаваться страсти с любимым человеком. Тогда будет польза и для физического, и для психического здоровья.