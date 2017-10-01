Тест: какой страх скрывает ваше подсознание?

Испытываете какие-то страхи? Не можете терпеть крыс или насекомых? Что скрывается в вашем подсознании?

Посмотрите внимательно на изображение ниже, которое создано Владимиром Кушем.

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Первая замеченная вами вещь даст ответ на вышеуказанный вопрос. Читайте дальше и раскройте тайну ваши подсознательные страхи.

НОЖ символизирует следующий страх:

Вы опасаетесь какой-либо болезни. Если быть точнее, вам страшна мысль о смертельном заболевании, которое таится глубоко в организме. Особенно вас волнует вероятность неожиданной смерти.

ГУСЕНИЦА символизирует следующий страх:

Вы боитесь призраков. Этот страх ещё называют фасмофобией. Сама мысль о том, что они могут преследовать вас не дает покоя. Вам приходится оглядываться по сторонам каждый раз, когда вы остаетесь одни дома или засыпаете в пустой и холодной постели.

БАБОЧКА символизирует следующий страх:

Предательство — ваш худший страх. Вполне возможно, что вам доводилось испытывать тяжелые жизненные проблемы, которые были связаны с недобросовестными людьми, причинившие боль и вред душевному благополучию. Не исключено, что вас когда-то отверг любимый человек, либо вас увольняли с работы и т. д. Но вы научились хранить всё в себе. Тем не менее, страх сразу проявляет себя, как только вы снова сталкиваетесь с нечто подобным.

ЯБЛОКО символизирует следующий страх:

Смерть — ваш худший страх. И это не касается вас самих, как в первом случае. Вам страшна участь ваших родных. Это может происходить из-за того, что в прошлом погиб дорогой вам человек. Вы не можете даже думать о таком печальном событии, ведь что-то уже травмировало ваше подсознание и породило новый глубокий страх.