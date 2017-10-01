Фото: Жукова и Абрамович воссоединились в Москве после развода

Они охотно позировали на открытии выставки японского художника Такаси Мураками "Будет ласковый дождь" в музее "Гараж".

На входе на мероприятие гостей встречал сам художник. Желающих сфотографироваться с маэстро оказалось очень много. А пока Мураками снимался с поклонниками своего творчества, на диванах недалеко от бара расположились Абрамович и Жукова, сообщает Дни.ру со ссылкой на Tatler.

Экс-возлюбленные демонстрировали, что расстались друзьями. В микроблоге Такаси появился совместный снимок с четой. "Большое спасибо!" – такими словами Мураками поблагодарил российскую столицу за теплый прием.

A post shared by Takashi Murakami (@takashipom) on Sep 28, 2017 at 10:22pm PDT

В числе почетных гостей вечера также оказались такие известные селебрити персоны, как Константин Эрнаст, Стелла Аминова, Софья Капкова, Полина Дерипаска, Гоша Рубчинский и многие другие. На светском рауте также появились зарубежные звезды – исполнительница главной роли в фильме "50 оттенков серого" Дакота Джонсон и нью-йоркский журналист Дерек Бласберг, который является давним другом Дарьи Жуковой.

Напомним, 7 августа 2017 года Роман Абрамович и Дарья Жукова сделали официальное совместное заявление: "После десяти лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе". Действительно ли они состояли в законном браке, до сих пор не известно.