Екатерина Андреева ошеломила поклонников своим признанием

Ошеломительное признание Андреева сделала во время в записи передачи "Честное слово" с Юрием Николаевым. Ведущая заявила, что иногда даже не может вспомнить год и день своего рождения, пишет Дни.ру.

Звезда телеэкрана добавила, что друзья и родственники уже привыкли к этой особенности и не обижаются, если она забывает их поздравить. "Я просто не помню, что такое возраст. Я не считаю года", – добавила Андреева.

Не помнит ведущая и то, сколько лет состоит в браке с бизнесменом Душаном Перовичем. На все вопросы на этот счет обычно отвечает ее муж.

A post shared by Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) on Sep 26, 2017 at 8:15am PDT

Раскрыла Андреева и некоторые подробности личной жизни. Оказалось, что в большинстве случаев она зовет своего мужа Душкой, а он ее – Котенком. "Если Душан обратился ко мне "Катя" – написал сообщение или лично, это плохо", – заявила ведущая. В такие моменты она понимает, что ее муж находится в скверном расположении духа и сразу пытается понять, в чем причина. Телеведущая добавила, что считает своего мужа идеальным. "Он научил меня терпению, правильно распределять свое время, слушать людей, уметь быть толерантной", – заключила она.

A post shared by Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) on Sep 7, 2017 at 10:31pm PDT

Напомним, бизнесмен Перович три года добивался расположения Андреевой. Он пообещал, что достанет для нее все звезды, если она согласится дать ему шанс. Телеведущая отмечает, что предприниматель держит слово и часто преподносит ей приятные сюрпризы.