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Невероятно! Смотри, по какой причине уволили эту стюардессу

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ФОТО: Скриншот с видео

Некоторые совершенно не учатся на своих ошибках. Это можно сказать и о 23-летней стюардессе из Великобритании Джоан Уикенден, которая за короткий период времени уже дважды была уволена из разных авиакомпаний в связи с неподобающим поведением.

В феврале этого года молодую женщину уволили из Norwegian Airlines практически сразу после того, как приняли на работу, ведь она плюнула в кофе пассажиру, чье поведение не пришлось ей по вкусу, пишет Daily Mail.

На этой неделе ее выгнали из British Airways. Причиной послужило видео, опубликованное Уикенден в социальной сети Snapchat, в котором она оскорбляла пассажиров из Нигерии.

В ролике Джоан высмеяла размеры интимных органов пассажиров, а также прокомментировала их акцент.

К слову, сама девушка утверждает, что из авиакомпании ее никто не увольнял, и ушла она по своему желанию.

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