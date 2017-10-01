Невероятно! Смотри, по какой причине уволили эту стюардессу

В феврале этого года молодую женщину уволили из Norwegian Airlines практически сразу после того, как приняли на работу, ведь она плюнула в кофе пассажиру, чье поведение не пришлось ей по вкусу, пишет Daily Mail.

На этой неделе ее выгнали из British Airways. Причиной послужило видео, опубликованное Уикенден в социальной сети Snapchat, в котором она оскорбляла пассажиров из Нигерии.

В ролике Джоан высмеяла размеры интимных органов пассажиров, а также прокомментировала их акцент.

К слову, сама девушка утверждает, что из авиакомпании ее никто не увольнял, и ушла она по своему желанию.