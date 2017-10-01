Видеошок: «девушка-зомби» привела в замешательство бразильских полицейских

В Сети опубликовали видеозапись, снятую в бразильском Сан-Пауло. По информации "Рен-ТВ", местный водитель пикапа обнаружил в багажнике своего автомобиля незваную гостью со странным поведением.

Мужчина вызвал на место правоохранителей, так как девушка сильно напугала его. Своим странным поведением и гримасами она походила скорее на зомби, чем на живого человека.

По мнению бразильских СМИ, девушка могла находиться в состоянии наркотического опьянения. Другой информации о происшествии на данный момент нет.