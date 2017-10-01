Курьезное видео: телеведущий опозорился в прямом эфире

Дело в том, что приложение не переключилось на репортаж в нужный момент, и ведущий остался в кадре. Об этом пишет Сегодня со ссылкой на 24 Телеканал и платформу Reddit.

Эпичная ситуация случилась, когда Шон анонсировал очередной сюжет, но сюжет не включился и телеведущий остался в эфире. Он, ничего не подозревая, решил расслабиться, покурив вейп и выпив немного воды.

Он сразу же сделал профессиональное выражение лица, якобы ожидая включения эфира снова.

Комментаторы уже успели сравнить ведущего с моряком Папаем из-за своеобразной манеры курения: "Никогда не видел, чтобы кто-то курил как Папай".

Другие комментаторы отметили, что Шону еще повезло, так как другие случайности на телевидении бывают еще более серьезными: "Судя по тому, как проходят другие фейлы на телевидении... Ему еще повезло. Он должен радоваться, что не стал нести что-то вроде: "Как же меня все задолбало".

А кого-то порадовало, что их ведущий новостей тоже может вести себя как живой человек:

"На самом деле, даже немного прекрасно – несколько секунд Хэннити ведет себя как обычный человек с человеческими привычками. Это расслабляет".