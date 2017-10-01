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На Мэрилина Мэнсона на концерте в Нью-Йорке рухнули декорации

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Мэрилин Мэнсон | ФОТО: Reuters / Scanpix

Американский музыкант Брайан Хью Уорнер, известный под сценическим псевдонимом Мэрилин Мэнсон, серьезно пострадал во время своего концерта в Нью-Йорке. В разгар выступления на исполнителя рухнула часть декораций.

Видеозапись инцидента появилась на YouTube, пишет РИА Новости.

Насколько серьезно травмирован музыкант, как отмечает портал Loudwire, пока неизвестно.

Сейчас музыкант находится в мировом турне в поддержку своего нового студийного альбома Heaven Upside Tour, выход которого запланирован на 6 октября.

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